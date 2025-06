Ci si va per villeggiare nei cruciverba: la soluzione è Montagna

MONTAGNA

Curiosità e Significato... La soluzione Montagna di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Montagna per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Montagna? La parola montagna indica un'area elevata e naturale, spesso ideale per il relax e il turismo. È un luogo dove si può andare per villeggiare, godersi paesaggi spettacolari, attività all'aperto come escursioni e sci. In breve, la montagna rappresenta una meta perfetta per chi cerca tranquillità e contatto con la natura, lontano dal caos cittadino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ci si va per vedere il CenacoloCi si va a imparareChi ci va si toglie le scarpeCi si va al seguitoCi si va camminando per diletto

