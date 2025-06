Chi la semina, crea guai nei cruciverba: la soluzione è Zizzania

ZIZZANIA

Curiosità e Significato... La soluzione Zizzania di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Zizzania per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Zizzania? La zizzania è una pianta infestante che cresce tra il grano, simile a un'erba selvaggia e fastidiosa. Il termine si usa anche in senso figurato per indicare discordia, malintesi o rivalità che seminano problemi e creano divisioni tra le persone. Chi diffonde zizzania, quindi, è colui che genera conflitti e guai, proprio come si fa con questa fastidiosa pianta infestante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Chi lo suscita crea guaiSemina zizzania nei socialUn terreno adatto per la seminaDisse Guai ai vintiChi lo semina raccoglie tempesta

Se "Chi la semina, crea guai" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

