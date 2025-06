Il censore per antonomasia nei cruciverba: la soluzione è Catone

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il censore per antonomasia' è 'Catone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATONE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Catone? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Catone.

Perché la soluzione è Catone? Il termine censore per antonomasia si riferisce a Marco Porcio Catone, noto anche come Catone il Censore. Fu una figura storica romana celebre per la sua severità e integrità morale, che ha incarnato l'ideale di virtù e moralità pubblica. La sua figura rappresenta il modello di chi esercitava il ruolo di censore con grande rigore, vigilando sulla moralità dei cittadini romani e mantenendo l'etica pubblica.

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

