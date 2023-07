L appellativo del traditore per antonomasia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L appellativo del traditore per antonomasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ISCARIOTA

Significato/Curiosita : L appellativo del traditore per antonomasia

Riguardo al modo in cui giuda fu identificato come il traditore vi sono delle divergenze: per i vangeli sinottici, giuda viene riconosciuto perché intinge... Contiene citazioni di o su giuda iscariota wikimedia commons contiene immagini o altri file su giuda iscariota giuda iscariòta, su treccani.it – enciclopedie... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

