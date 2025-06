Lo è la bacchetta delle fate nei cruciverba: la soluzione è Magica

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è la bacchetta delle fate' è 'Magica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAGICA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Magica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Magica.

Perché la soluzione è Magica? La parola magica descrive qualcosa che ha il potere di incantare, sorprendere o trasformare attraverso un'energia speciale e misteriosa. È spesso associata a magie, fate e mondi fantastici, evocando sensazioni di meraviglia e stupore. In breve, ciò che è magico sembra uscire da un sogno, donando un tocco di incanto e fantasia alla realtà.

La definizione "Lo è la bacchetta delle fate" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

G Genova

I Imola

C Como

A Ancona

