Atteggiamento del viso nei cruciverba: la soluzione è Smorfia

Home / Soluzioni Cruciverba / Atteggiamento del viso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Atteggiamento del viso' è 'Smorfia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SMORFIA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Smorfia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Smorfia.

Perché la soluzione è Smorfia? Smorfia indica un'espressione facciale caratterizzata da un atteggiamento del viso ironico, divertente o burlone, spesso fatta per scherzo o per comunicare un'emozione senza parole. È un modo giocoso di usare il volto per esprimere pensieri o stati d'animo, creando un ponte tra comunicazione e umorismo. È un gesto che rende più vivace e spontanea la conversazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Guardare uno in non a viso apertoAtteggiamento d ostentata raffinatezza e alterigiaSegnato in viso dall etàLavarsi il viso quando si è accaldatiSenso di calore al viso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Atteggiamento del viso"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

M Milano

O Otranto

R Roma

F Firenze

I Imola

A Ancona

C O E Y N L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALCYONE" ALCYONE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.