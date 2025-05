Il coltellaccio per farsi strada nella giungla nei cruciverba: la soluzione è Machete

MACHETE

Curiosità e Significato di "Machete"

La soluzione Machete di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Machete per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Machete? Il machete è uno strumento versatile e robusto, progettato per affrontare la vegetazione densa, come quella della giungla. È spesso utilizzato per tagliare liane, rami e altre piante ostili, rendendolo ideale per l’escursionismo e le attività all’aperto. La sua lama lunga e affilata permette di farsi strada facilmente attraverso ambienti selvaggi e impenetrabili.

Un lungo coltello utile a sfoltire la vegetazioneIl ciclista lo usa per farsi stradaSi danno per farsi stradaAiuta l automobilista a farsi strada

Come si scrive la soluzione Machete

Non riesci a risolvere la definizione "Il coltellaccio per farsi strada nella giungla"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

C Como

H Hotel

E Empoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A N N G V I F A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FAVIGNANA" FAVIGNANA

