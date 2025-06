È lo stesso di gulp nei cruciverba: la soluzione è Gasp

GASP

Curiosità e Significato di Gasp

Perché la soluzione è Gasp? GASP è un'espressione inglese che indica uno sbadiglio o un sospiro di stupore, sorpresa o incredulità. Spesso si usa per descrivere emozioni intense o momenti di sorpresa improvvisa. Nella tua domanda, È lo stesso di gulp?, il termine sottolinea come un semplice gesto, come un respiro profondo, possa esprimere sensazioni simili a quelle di un gulp o inghiottire.

Come si scrive la soluzione Gasp

G Genova

A Ancona

S Savona

P Padova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T A E S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STATEN" STATEN

