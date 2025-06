La stampa d un disegno in un solo esemplare nei cruciverba: la soluzione è Monotipo

MONOTIPO

Curiosità e Significato di Monotipo

La parola Monotipo è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Monotipo.

Perché la soluzione è Monotipo? Il termine monotipo indica una stampa d'arte creata in un unico esemplare, realizzata direttamente su una superficie di stampa senza riprodurla in più copie. È una tecnica artistica che permette di ottenere immagini uniche e originali, valorizzando l'istintività e l'espressività dell'artista. Insomma, un'opera che non potrà mai essere replicata, rendendola davvero speciale e irripetibile.

Come si scrive la soluzione Monotipo

La definizione "La stampa d un disegno in un solo esemplare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

O Otranto

N Napoli

O Otranto

T Torino

I Imola

P Padova

O Otranto

