La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo sono le moto molto aerodinamiche' è 'Carenate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARENATE

Curiosità e Significato di Carenate

Vuoi sapere di più su Carenate? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Carenate.

Perché la soluzione è Carenate? Careenate indica moto molto aerodinamiche, progettate per ridurre al minimo la resistenza dell’aria e migliorare la velocità e stabilità. Sono caratterizzate da linee snelle e superfici affusolate, pensate per tracciare traiettorie snelle e scivolare senza sforzo nell’aria. Questa particolare cura nella forma permette alle moto di essere più veloci e maneggevoli, rendendole ideali per chi cerca prestazioni elevate in pista o su strada.

Come si scrive la soluzione Carenate

Hai trovato la definizione "Lo sono le moto molto aerodinamiche" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

E Empoli

