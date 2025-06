Lo è sia potere che dovere nei cruciverba: la soluzione è Verbo Servile

VERBO SERVILE

Curiosità e Significato di Verbo Servile

Perché la soluzione è Verbo Servile? Il verbo servile è un termine grammaticale che indica quei verbi, come potere e dovere, usati insieme ad altri per esprimere modalità o possibilità. Sono strumenti utili per arricchire le frasi e comunicare sfumature di obbligo o capacità. In pratica, aiutano a rendere più chiara e precisa l’intenzione del messaggio. Conoscere i verbi servili permette di parlare e scrivere con maggiore efficacia e naturalezza.

Come si scrive la soluzione Verbo Servile

V Venezia

E Empoli

R Roma

B Bologna

O Otranto

S Savona

E Empoli

R Roma

V Venezia

I Imola

L Livorno

E Empoli

