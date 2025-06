Si può chiamare anche pancia o ventre nei cruciverba: la soluzione è Addome

Home / Soluzioni Cruciverba / Si può chiamare anche pancia o ventre

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si può chiamare anche pancia o ventre' è 'Addome'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADDOME

Curiosità e Significato di Addome

Hai risolto il cruciverba con Addome? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Addome.

Perché la soluzione è Addome? L'addome è la zona centrale del corpo che si trova tra il torace e il bacino. Include gli organi vitali come stomaco, intestino e fegato, ed è comunemente chiamato anche pancia o ventre. Questa regione svolge funzioni fondamentali per la digestione e il benessere generale, ed è importante prendersene cura. In breve, l’addome è il centro della nostra salute e vitalità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si può chiamare anche défiléSi può chiamare con un fischioSi usano per chiamare scherzandoSi può assumereSi sente a pancia vuota

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Addome

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si può chiamare anche pancia o ventre", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

D Domodossola

D Domodossola

O Otranto

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R L I S I O E O G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RELIGIOSO" RELIGIOSO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.