Si attende per partire

Luca Bianchi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Si attende per partire' è 'Via'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si attende per partire
  • Risposta: VIA
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: V__
  • Inizia con: V
  • Finisce con: A
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Si attende per partire nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Via

Se la definizione "Si attende per partire" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Via'.

Le 3 lettere della soluzione

V Venezia
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Via' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si attende per partire". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L ora che si attende Si attende alla fermata Si prepara per partire Si attende quello degli esami Si attende al riparo 

Altre definizioni collegate

Con attende: Passano lente quando si attende 

Con partire: Far partire il motore 