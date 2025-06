Riconosciute innocenti nei cruciverba: la soluzione è Assolte

Home / Soluzioni Cruciverba / Riconosciute innocenti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Riconosciute innocenti' è 'Assolte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSOLTE

Curiosità e Significato di Assolte

Hai risolto il cruciverba con Assolte? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Assolte.

Perché la soluzione è Assolte? Assolte indica che una persona è stata dichiarata non colpevole in un processo, liberandola da ogni accusa e responsabilità. È il termine usato quando la giustizia decide che non ci sono prove sufficienti a dimostrare il reato. In sostanza, significa che la persona può riprendere normalmente la propria vita, senza essere più sotto indagine o condanna.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La Foster de Il silenzio degli innocentiRiconosciute colpevoliIl quartiere milanese di un noto scooter InnocentiIl sovrano che ordinò la strage degli innocentiIl re che ordinò la strage degli innocenti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Assolte

Stai cercando la risposta alla definizione "Riconosciute innocenti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

L Livorno

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

H O O D C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHIODO" CHIODO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.