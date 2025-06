Preparati per fare il ripieno nei cruciverba: la soluzione è Tritati

TRITATI

Curiosità e Significato di Tritati

Vuoi sapere di più su Tritati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Tritati.

Perché la soluzione è Tritati? Tritare significa tagliare o sminuzzare finemente alimenti come verdure, carne o altri ingredienti. È una fase importante in cucina per ottenere un ripieno omogeneo e facile da lavorare. Quando si dice Preparati per fare il ripieno, spesso si intende tritare gli ingredienti per creare una consistenza perfetta. Insomma, è il primo passo per un piatto gustoso e ben fatto.

Come si scrive la soluzione Tritati

Non riesci a risolvere la definizione "Preparati per fare il ripieno"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

I Imola

