ARABISMO

Curiosità e Significato di Arabismo

Hai risolto il cruciverba con Arabismo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Arabismo.

Perché la soluzione è Arabismo? L'arabismo indica l'influenza e l'apporto culturale, artistico e scientifico proveniente dal mondo arabo. Questo termine si riferisce a un patrimonio di conoscenze, parole e tradizioni introdotte in Italia attraverso i contatti con il mondo islamico, come testimonia l'origine di parole come algebra o zenit. È un affascinante esempio di scambi interculturali che hanno arricchito la nostra storia.

Come si scrive la soluzione Arabismo

Hai davanti la definizione "Lo è per origine una parola come algebra o zenit" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

A Ancona

B Bologna

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

