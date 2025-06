Un palmipede nordico bianco e nero nei cruciverba: la soluzione è Uria

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un palmipede nordico bianco e nero' è 'Uria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

URIA

Curiosità e Significato di Uria

La soluzione Uria di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Uria per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Uria? Uria è un termine che indica un genere di uccelli marini appartenenti alla famiglia degli Alcidae, noti per il loro piumaggio bianco e nero e il loro stile di vita nordico. Questi uccelli, spesso chiamati anche puffin, sono abili nuotatori e si trovano soprattutto nelle regioni fredde dell’Atlantico. Conosciuti per il loro aspetto distintivo, rappresentano perfettamente l’immagine di un palmipede nordico.

Come si scrive la soluzione Uria

La definizione "Un palmipede nordico bianco e nero" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

U Udine

R Roma

I Imola

A Ancona

