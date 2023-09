Cetaceo bianco e nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cetaceo bianco e nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORCA

Significato/Curiosita : Cetaceo bianco e nero

I cetacei (cetacea brisson, 1762) sono un infraordine di mammiferi euteri, completamente adattatisi alla vita acquatica. il nome cetaceo deriva dal greco... Vedi horcynus orca. disambiguazione – "orca" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi orca (disambigua). l'orca (orcinus orca linnaeus, 1758)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

