Minuzioso fino all esasperazione nei cruciverba: la soluzione è Pedante

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Minuzioso fino all esasperazione' è 'Pedante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PEDANTE

Curiosità e Significato di Pedante

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Pedante, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pedante? Pedante descrive una persona che si ostina a essere eccessivamente precisa, puntigliosa e attenta ai dettagli, spesso in modo esasperato. Questa caratteristica può risultare fastidiosa perché mette l'accento su ogni minimo aspetto, quasi fino all'esasperazione. In sostanza, indica qualcuno che si sofferma troppo sugli aspetti minuti, a volte a discapito della spontaneità e della naturalezza. È un termine che cattura bene chi si perde nei dettagli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così parla chi è minuzioso fino all esasperazioneCervide con palchi palmati fino a due metriSi estende dai Monti Urali fino all oceano PacificoÈ incerto fino alla fine nelle gare combattutePuò bagnare fino alle ossa

Come si scrive la soluzione Pedante

La definizione "Minuzioso fino all esasperazione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U S S V R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VERSUS" VERSUS

