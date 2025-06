La folla che gremisce nei cruciverba: la soluzione è Ressa

RESSA

Curiosità e Significato di Ressa

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ressa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ressa.

Perché la soluzione è Ressa? Ressa indica una situazione di grande confusione o folla compatta, come quella che si crea quando molte persone si radunano in modo caotico. È un termine usato per descrivere momenti di congestione o affollamento intenso, spesso in contesti urbani o eventi affollati. La parola evoca l'immagine di un groviglio di persone che si muovono insieme, creando una scena di grande movimento e confusione.

Come si scrive la soluzione Ressa

Hai davanti la definizione "La folla che gremisce" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I M B I O O N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BINOMIO" BINOMIO

