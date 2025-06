La difesa dell asino nei cruciverba: la soluzione è Calcio

CALCIO

Curiosità e Significato di Calcio

Non fermarti alla soluzione! Conosci Calcio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Calcio.

Perché la soluzione è Calcio? La difesa dell'asino è un modo di dire che indica la necessità di proteggere chi è vulnerabile o in difficoltà. La soluzione calcio si riferisce a come si difende un giocatore, usando il piede per allontanare l’avversario. In sintesi, si tratta di un gesto di tutela e attenzione, fondamentale negli sport e nella vita quotidiana per difendere chi conta.

Come si scrive la soluzione Calcio

Hai trovato la definizione "La difesa dell asino" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

L Livorno

C Como

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G P O P I H E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GHEPPIO" GHEPPIO

