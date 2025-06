L antica signora Lisa nei cruciverba: la soluzione è Monna

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L antica signora Lisa' è 'Monna'.

MONNA

Curiosità e Significato di Monna

La parola Monna è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Monna? Monna è un termine dialettale che indica una donna anziana, spesso usato con affetto o rispetto. Deriva dal latino domina, significando signora o padrona. In Toscana e in altre zone italiane, viene ancora usato per rivolgersi a signore di una certa età, evocando calore e familiarità. È un modo gentile per riconoscere l’esperienza e la saggezza delle donne più anziane.

Come si scrive la soluzione Monna

Hai davanti la definizione "L antica signora Lisa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

O Otranto

N Napoli

N Napoli

A Ancona

