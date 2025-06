Inutile ripetizione di un concetto con parole diverse nei cruciverba: la soluzione è Tautologia

TAUTOLOGIA

Curiosità e Significato di Tautologia

La parola Tautologia è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tautologia.

Perché la soluzione è Tautologia? Una tautologia è una ripetizione inutile di un concetto con parole diverse, che non aggiunge nuove informazioni e rende il discorso ridondante. È come dire subito subito o completo pieno, dove il significato si ripete senza bisogno. In scrittura e comunicazione, evitare le tautologie aiuta a rendere il messaggio più chiaro ed efficace. Per questo sono considerate errori da correggere.

Come si scrive la soluzione Tautologia

Non riesci a risolvere la definizione "Inutile ripetizione di un concetto con parole diverse"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

