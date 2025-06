Il sedile della pitonessa nei cruciverba: la soluzione è Tripode

TRIPODE

Curiosità e Significato di Tripode

Hai risolto il cruciverba con Tripode? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Tripode.

Perché la soluzione è Tripode? Il tripode è un supporto a tre gambe, molto usato in fotografia, astronomia e cinema per stabilizzare telecamere e strumenti. La sua struttura garantisce equilibrio e precisione, anche su terreni irregolari. Il nome deriva dal latino tripus, che significa tre piedi. È un alleato affidabile per ottenere immagini nitide e perfette in ogni situazione.

Come si scrive la soluzione Tripode

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il sedile della pitonessa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

I Imola

P Padova

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

