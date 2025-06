Il rifiuto di un istanza nei cruciverba: la soluzione è Rigetto

RIGETTO

Curiosità e Significato di Rigetto

Vuoi sapere di più su Rigetto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Rigetto.

Perché la soluzione è Rigetto? Il termine rigetto indica il rifiuto deciso di una richiesta o di un'istanza, come quando un giudice respinge una domanda legale o un'istanza amministrativa. È un gesto formale che segnala che qualcosa non è stato accolto o approvato. In ambito legale e burocratico, il rigetto rappresenta l'espressione ufficiale di un diniego, evidenziando chiaramente che la richiesta non può essere accolta.

Come si scrive la soluzione Rigetto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il rifiuto di un istanza", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

G Genova

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

