Il barbaro con la leggendaria Spada di Marte nei cruciverba: la soluzione è Attila

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il barbaro con la leggendaria Spada di Marte' è 'Attila'.

ATTILA

Curiosità e Significato di Attila

Non fermarti alla soluzione! Conosci Attila più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Attila.

Perché la soluzione è Attila? Attila, conosciuto come il flagello di Dio, fu il capo dei Goti e simbolo di barbarie e conquista nel V secolo. La sua leggenda si lega a una spada leggendaria, come quella di Marte, il dio della guerra. Questo nome rappresenta un potente simbolo di invasione e distruzione, lasciando un'impronta indelebile nella storia europea. Così, Attila resta un'icona di forza e violenza antica.

Come si scrive la soluzione Attila

Hai trovato la definizione "Il barbaro con la leggendaria Spada di Marte" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

L Livorno

A Ancona

