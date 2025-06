I gallinacei dalle piccole uova macchiettate nei cruciverba: la soluzione è Quaglie

Home / Soluzioni Cruciverba / I gallinacei dalle piccole uova macchiettate

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I gallinacei dalle piccole uova macchiettate' è 'Quaglie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUAGLIE

Curiosità e Significato di Quaglie

Approfondisci la parola di 7 lettere Quaglie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Quaglie? Le quaglie sono uccelli di piccole dimensioni, noti per le loro uova macchiettate di colore chiaro e scuro. Questi volatili sono apprezzati sia per il gusto della carne sia per le uova dal sapore delicato. La loro presenza è comune in campagna e in allevamenti specializzati, rappresentando un'importante risorsa alimentare naturale. Le quaglie, quindi, sono protagoniste di tradizioni culinarie e di un allevamento sostenibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I gallinacei che depongono piccole uova macchiettateGallinaceo dalle uova macchiettateLe api che depongono uovaDue uova all occhio diPillola di piccole dimensioni usata in omeopatia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Quaglie

Non riesci a risolvere la definizione "I gallinacei dalle piccole uova macchiettate"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Q Quarto

U Udine

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O V C N O C A I A C U L A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANNAVACCIUOLO" CANNAVACCIUOLO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.