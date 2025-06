Fu maestro di Aristotele nei cruciverba: la soluzione è Platone

PLATONE

Curiosità e Significato di Platone

Approfondisci la parola di 7 lettere Platone: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Platone? Platone è uno dei filosofi più influenti dell'antica Grecia, fondatore dell'Accademia e maestro di Aristotele. La sua filosofia si concentra su idee come la realtà delle forme ideali e il mondo delle idee, che trascendono l’esperienza sensoriale. Il suo pensiero ha segnato profondamente la storia della filosofia, lasciando un’eredità duratura per il modo in cui comprendiamo conoscenza e verità.

Come si scrive la soluzione Platone

Hai trovato la definizione "Fu maestro di Aristotele" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S C O C N O I I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONCISIONE" CONCISIONE

