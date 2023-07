Fu maestro di Paganini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu maestro di Paganini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PAER

Significato/Curiosità : Fu maestro di Paganini

Giovanni Paisiello, noto anche come Giovanni Paesiello o Paer, fu un celebre compositore italiano del XVIII secolo. Nato nel 1740 a Taranto, fu una figura influente nel panorama musicale del suo tempo. Paisiello fu maestro di violinista e insegnò a un giovane Niccolò Paganini, futura leggenda del violino. La sua fama si estese oltre i confini italiani, e la sua produzione musicale comprendeva opere liriche, sinfonie, musica da camera e composizioni vocali. Paisiello fu apprezzato per la sua musica melodica e il suo stile elegante e melodioso, contribuendo in modo significativo al repertorio musicale dell'epoca.

