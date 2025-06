Deve esserlo il casco che si indossa per guidare nei cruciverba: la soluzione è Omologato

Home / Soluzioni Cruciverba / Deve esserlo il casco che si indossa per guidare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Deve esserlo il casco che si indossa per guidare' è 'Omologato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OMOLOGATO

Curiosità e Significato di Omologato

La parola Omologato è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Omologato.

Perché la soluzione è Omologato? Omo­lagato indica un prodotto, come il casco, approvato ufficialmente secondo le norme di sicurezza vigenti. Significa che ha superato test e controlli, garantendo affidabilità e protezione durante l'uso. Per chi guida, indossare un casco omologato è fondamentale per la propria sicurezza e per rispettare le leggi. Insomma, scegliere un casco omologato fa la differenza tra protezione reale e rischio inutile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si possono guidare a 14 anniSi indossa sul pigiamaSi atteggia a gran signore senza esserloNon si deve dormirci sopraDeve darsela chi non si spiccia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Omologato

Stai cercando la risposta alla definizione "Deve esserlo il casco che si indossa per guidare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

M Milano

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N U O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "URANO" URANO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.