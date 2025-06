Dà istruzioni per atterraggi e decolli nei cruciverba: la soluzione è Torre Di Controllo

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Dà istruzioni per atterraggi e decolli' è 'Torre Di Controllo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORRE DI CONTROLLO

Curiosità e Significato di Torre Di Controllo

Approfondisci la parola di 16 lettere Torre Di Controllo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Torre Di Controllo? La torre di controllo è l'area di comando di un aeroporto, dove si coordinano tutti i movimenti degli aerei in partenza e in arrivo. È il cuore della sicurezza aeroportuale, con operatori che monitorano e dirigono le operazioni per garantire decolli e atterraggi senza rischi. In pratica, è il cervello che assicura un volo sicuro e ordinato dall'inizio alla fine.

Come si scrive la soluzione Torre Di Controllo

Stai cercando la risposta alla definizione "Dà istruzioni per atterraggi e decolli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

R Roma

R Roma

E Empoli

D Domodossola

I Imola

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C Z A N E D I A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CALZEDONIA" CALZEDONIA

