BASSE

Perché la soluzione è Basse? Basse indica valori o quantità inferiori alla norma o a un livello elevato. In ambito climatico, si riferisce a temperature più fredde e inferiori alla media stagionale. Quindi, quando si parla di inverno, dire che le temperature sono basse significa che fa molto freddo, tipicamente con valori più bassi rispetto ad altri periodi dell’anno. È una parola utile per descrivere condizioni climatiche fredde e rigide.

B Bologna

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

