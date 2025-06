Lo comportano le passività patrimoniali nei cruciverba: la soluzione è Dissesto

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo comportano le passività patrimoniali

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo comportano le passività patrimoniali' è 'Dissesto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISSESTO

Curiosità e Significato di Dissesto

Approfondisci la parola di 8 lettere Dissesto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dissesto? Il termine disastro indica una situazione di grave squilibrio finanziario, spesso causata da passività patrimoniali che superano le risorse disponibili. Quando un’azienda o un ente si trova in dissesto, significa che non riesce più a far fronte ai propri debiti, entrando in crisi economica. È una condizione di forte instabilità che richiede interventi immediati per evitare il fallimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è PaperinoLo desta ciò che manca

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dissesto

La definizione "Lo comportano le passività patrimoniali" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

I Imola

S Savona

S Savona

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C N A A C N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANCAN" CANCAN

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.