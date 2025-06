La commissione incaricata dei festeggiamenti nei cruciverba: la soluzione è Comitato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La commissione incaricata dei festeggiamenti' è 'Comitato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMITATO

Curiosità e Significato di Comitato

Perché la soluzione è Comitato? Il comitato è un gruppo di persone che si organizza per pianificare e gestire eventi o festeggiamenti, come sagre, celebrazioni o feste di quartiere. Si occupa di coordinare tutte le attività, dall’allestimento alla comunicazione, per garantire il successo dell’evento. È il cuore pulsante di ogni grande festa, unendo volontà e impegno della comunità.

Come si scrive la soluzione Comitato

Se ti sei imbattuto nella definizione "La commissione incaricata dei festeggiamenti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

M Milano

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R S T I A T O I S Mostra soluzione



