Ursula von presiede la Commissione UE dal 2019 - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : DER LEYEN

Significato/Curiosita : Ursula von presiede la commissione ue dal 2019

Nelle relazioni internazionali. la popolare tedesca ursula von der leyen ha assunto questa carica il 1º dicembre 2019 e terminerà il suo mandato il 31... Ursula gertrud von der leyen, nata albrecht (ixelles, 8 ottobre 1958), è una politica tedesca, presidente della commissione europea dal 1º dicembre 2019... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

