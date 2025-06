Chi controlla un area o un edificio nei cruciverba: la soluzione è Guardiano

GUARDIANO

Curiosità e Significato di Guardiano

La soluzione Guardiano di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Guardiano per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Guardiano? Il guardiano è chi si occupa di sorvegliare e proteggere un’area o un edificio, assicurandosi che tutto sia in ordine e al sicuro. È la figura che vigila, controlla gli ingressi e interviene in caso di emergenza. La sua presenza garantisce tranquillità e sicurezza, rendendo più difficile l’accesso a persone non autorizzate. In sostanza, il guardiano è il custode della sicurezza.

Come si scrive la soluzione Guardiano

Hai trovato la definizione "Chi controlla un area o un edificio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

U Udine

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

