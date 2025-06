Bisogna aprirseli per uscire dalla calca nei cruciverba: la soluzione è Varchi

VARCHI

Perché la soluzione è Varchi? VARCHI sono aperture o passaggi in muri, recinzioni o barriere che permettono di attraversarli. Immagina un varco come un varco nel muro che consente di passare oltre, ideale per uscire da una folla o una calca. Sono utili per creare spazi di transito e facilitare il movimento, rendendo più semplice e sicuro il passaggio tra due punti.

Come si scrive la soluzione Varchi

V Venezia

A Ancona

R Roma

C Como

H Hotel

I Imola

