La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Animale da latte' è 'Mucca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MUCCA

Curiosità e Significato di Mucca

Approfondisci la parola di 5 lettere Mucca: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mucca? Animale da latte indica una mucca, l'animale allevato principalmente per ottenere latte. La mucca è simbolo di produzione lattiero-casearia ed è fondamentale nell'agricoltura. Grazie al suo latte, si realizzano tanti prodotti come formaggi, burro e yogurt. In breve, rappresenta l'icona degli animali da cui si ricava il nutrimento quotidiano che accompagna molte tavole italiane.

Come si scrive la soluzione Mucca

Se ti sei imbattuto nella definizione "Animale da latte", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

U Udine

C Como

C Como

A Ancona

