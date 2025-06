Accetta poco illuminate nei cruciverba: la soluzione è Scure

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Accetta poco illuminate' è 'Scure'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCURE

Curiosità e Significato di Scure

La parola Scure è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scure.

Perché la soluzione è Scure? Scure è un’arma antica, simile a una grande ascia, usata dai guerrieri per combattere e difendersi. Il termine richiama anche un’illuminazione molto debole o fioca, come una luce poco intensa che crea ombre e atmosfere misteriose. La parola evoca quindi sia strumenti di battaglia che ambientazioni cupe e oscure, perfette per aggiungere un tocco di mistero e forza.

Come si scrive la soluzione Scure

Hai trovato la definizione "Accetta poco illuminate" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

U Udine

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O Z L A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAZIO" LAZIO

