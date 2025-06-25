Formano il plissé

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Formano il plissé' è 'Arricciature'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARRICCIATURE

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Perché la soluzione è Arricciature? Le arricciature sono le pieghe o le onde che si creano sulla superficie di un tessuto, conferendogli un aspetto morbido e movimentato. Questi dettagli sono ottenuti attraverso tecniche specifiche di cucitura o stiratura, che permettono di modellare il materiale in modo stabile. Le arricciature vengono spesso utilizzate nei capi di abbigliamento per aggiungere volume o decorazione, creando effetti visivi interessanti. La loro presenza può trasformare un semplice tessuto in un elemento di stile distintivo.

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Formano il plissé nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Arricciature

In presenza della definizione "Formano il plissé", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arricciature'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Formano il plissé

Formano il plissé Risposta: ARRICCIATURE

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Schema utile: A___________

A___________ Inizia con: A

A Finisce con: E

Le 12 lettere della soluzione

A Ancona R Roma R Roma I Imola C Como C Como I Imola A Ancona T Torino U Udine R Roma E Empoli

La soluzione 'Arricciature' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Formano il plissé". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.