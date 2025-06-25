Abbandonano il posto di combattimento
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SOLUZIONE: DISERTORI
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Perché la soluzione è Disertori? Quando si parla di persone che lasciano il campo di battaglia senza autorizzazione, si fa riferimento a individui che scelgono di abbandonare il loro ruolo in modo improvviso e spesso senza preavviso. Questi individui vengono chiamati disertori, perché interrompono il loro impegno militare o civile senza rispettare le procedure previste. La loro fuga può essere motivata da paura, disillusione o insoddisfazione, ma comunque rappresenta una rottura con il dovere e l'obbligo.
Abbandonano il posto di combattimento nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Disertori
Quando la definizione "Abbandonano il posto di combattimento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Disertori'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Abbandonano il posto di combattimento
- Risposta: DISERTORI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: D________
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Disertori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Abbandonano il posto di combattimento". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Essere già sul posto Collocato posto Un posto appartato dove rilassarsi e riposarsi Un posto d onore per gli invitati Prenotare un posto
Altre definizioni collegate
Con abbandonano: L abbandonano le truppe che vanno all assalto
Con posto: Gli abitanti del posto
Con combattimento: Fosse di combattimento