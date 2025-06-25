Abbandonano il posto di combattimento

Sara Verdi | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Abbandonano il posto di combattimento' è 'Disertori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISERTORI

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Perché la soluzione è Disertori? Quando si parla di persone che lasciano il campo di battaglia senza autorizzazione, si fa riferimento a individui che scelgono di abbandonare il loro ruolo in modo improvviso e spesso senza preavviso. Questi individui vengono chiamati disertori, perché interrompono il loro impegno militare o civile senza rispettare le procedure previste. La loro fuga può essere motivata da paura, disillusione o insoddisfazione, ma comunque rappresenta una rottura con il dovere e l'obbligo.

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Abbandonano il posto di combattimento nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Disertori

Quando la definizione "Abbandonano il posto di combattimento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Disertori'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Abbandonano il posto di combattimento
  • Risposta: DISERTORI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: D________
  • Inizia con: D
  • Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
S Savona
E Empoli
R Roma
T Torino
O Otranto
R Roma
I Imola

La soluzione 'Disertori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Abbandonano il posto di combattimento". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con abbandonano: L abbandonano le truppe che vanno all assalto 

Con posto: Gli abitanti del posto 

Con combattimento: Fosse di combattimento 