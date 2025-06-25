Abbandonano il posto di combattimento

Home / Soluzioni Cruciverba / Abbandonano il posto di combattimento

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Abbandonano il posto di combattimento' è 'Disertori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISERTORI

Vuoi approfondire la risposta Disertori? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Disertori? Quando si parla di persone che lasciano il campo di battaglia senza autorizzazione, si fa riferimento a individui che scelgono di abbandonare il loro ruolo in modo improvviso e spesso senza preavviso. Questi individui vengono chiamati disertori, perché interrompono il loro impegno militare o civile senza rispettare le procedure previste. La loro fuga può essere motivata da paura, disillusione o insoddisfazione, ma comunque rappresenta una rottura con il dovere e l'obbligo.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Disertori' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Abbandonano il posto di combattimento nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Disertori

Quando la definizione "Abbandonano il posto di combattimento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Disertori'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Abbandonano il posto di combattimento

Abbandonano il posto di combattimento Risposta: DISERTORI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: D________

D________ Inizia con: D

D Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

D Domodossola I Imola S Savona E Empoli R Roma T Torino O Otranto R Roma I Imola

La soluzione 'Disertori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Abbandonano il posto di combattimento". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.