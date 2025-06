Veicolo a tre ruote nei cruciverba: la soluzione è Sidecar

SIDECAR

Curiosità e Significato di Sidecar

La parola Sidecar è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sidecar.

Perché la soluzione è Sidecar? Un sidecar è un veicolo a tre ruote progettato per essere agganciato a una motocicletta, offrendo spazio aggiuntivo per passeggeri o bagagli. Originariamente usato per praticità e sicurezza, oggi rappresenta anche uno stile vintage e originale di muoversi su strada. È ideale per chi desidera un'esperienza di viaggio diversa, combinando praticità e fascino retrò.

Come si scrive la soluzione Sidecar

Non riesci a risolvere la definizione "Veicolo a tre ruote"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

I Imola

D Domodossola

E Empoli

C Como

A Ancona

R Roma

