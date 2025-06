Una finzione odiosa nei cruciverba: la soluzione è Ipocrisia

Home / Soluzioni Cruciverba / Una finzione odiosa

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una finzione odiosa' è 'Ipocrisia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IPOCRISIA

Curiosità e Significato di Ipocrisia

La parola Ipocrisia è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ipocrisia.

Perché la soluzione è Ipocrisia? L'ipocrisia è la tendenza a fingere di avere convinzioni, sentimenti o virtù che in realtà non si possiedono, spesso per ottenere approvazione o vantaggi. È una finzione odiosa perché nasconde la vera natura delle persone, creando un mondo di apparenze ingannevoli. Comprendere l'ipocrisia aiuta a riconoscerla e a promuovere l'autenticità nelle relazioni quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Mettere in piedi una finzione teatraleQuella degli occhiali non è una finzioneUn odiosa estorsioneOdiosa alterigiaOdiosa prosopopea

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ipocrisia

La definizione "Una finzione odiosa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

P Padova

O Otranto

C Como

R Roma

I Imola

S Savona

I Imola

A Ancona

A I I M A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAIALI" MAIALI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.