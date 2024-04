La definizione e la soluzione di 5 lettere: Odiosa alterigia. BORIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Giovanni Boria (Tolmezzo, 9 febbraio 1936) è uno psicologo e psicoterapeuta italiano. Allievo di Zerka T. Moreno, ha introdotto in Italia, a partire dagli anni '70 del XX secolo, lo psicodramma moreniano. È socio fondatore della FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisations) e dell'AIPsiM (Associazione Italiana Psicodrammatisti Moreniani), e dal 1980 direttore della scuola di specializzazione "Studio di Psicodramma" di Milano. È una delle figure più rappresentative dello psicodramma in Italia, ed è autore di numerose innovazioni in questo campo, tra cui l'introduzione della tecnica dello specchio, differente dal concetto ...

boria f sing (pl.: borie)

atteggiamento di vanità; vanitoso sbandieramento dei propri pregi e meriti reali o immaginari quel ragazzo è pieno di boria

Sillabazione

bò | ria

Pronuncia

IPA: /'brja/

Etimologia / Derivazione

da borea cioè vento di tramontana nel senso di darsi delle arie

Sinonimi

orgoglio, arroganza, superbia, presunzione, vanagloria, vanità, tracotanza, ambizione, superiorità, albagia

Contrari