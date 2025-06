Un tessuto leggero nei cruciverba: la soluzione è Cotonina

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un tessuto leggero' è 'Cotonina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COTONINA

Curiosità e Significato di Cotonina

La parola Cotonina è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cotonina.

Perché la soluzione è Cotonina? Cotonina indica un tessuto molto leggero e morbido, realizzato principalmente con cotone. Perfetto per capi freschi e traspiranti, è ideale per l’estate o per chi cerca comfort senza rinunciare allo stile. La sua leggerezza lo rende ideale anche per accessori come foulard o biancheria. È un tessuto versatile e sempre attuale, apprezzato per la sua delicatezza sulla pelle.

Come si scrive la soluzione Cotonina

Se "Un tessuto leggero" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

N Napoli

A Ancona

