GOCCETTO

Curiosità e Significato di Goccetto

Hai risolto il cruciverba con Goccetto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Goccetto.

Perché la soluzione è Goccetto? Un gocchetto è un piccolo quantitativo di liquore versato o preso con un colpo leggero, spesso per assaporarne il sapore o come tocco finale. Il termine deriva dall’italiano “goccia”, indicando una quantità molto minuta di liquido. In modo informale, si usa anche per indicare un piccolo sorso di alcol, simbolo di convivialità e piacere. È un gesto semplice, ma ricco di tradizione e calore.

Come si scrive la soluzione Goccetto

Hai trovato la definizione "Un dito di liquore" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

O Otranto

C Como

C Como

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

