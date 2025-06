Un autore cinese nei cruciverba: la soluzione è Alai

Home / Soluzioni Cruciverba / Un autore cinese

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un autore cinese' è 'Alai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALAI

Curiosità e Significato di Alai

Approfondisci la parola di 4 lettere Alai: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Alai? Un autore cinese è un gioco di parole che si riferisce a ALAI, abbreviazione di Autore Letterario Autonomo Italiano. Si tratta di una sigla usata per indicare un autore italiano, con un tocco di mistero e divertimento linguistico. Questa soluzione mette in evidenza la creatività nel risolvere enigmi e giochi di parole, dimostrando come le abbreviazioni possano avere significati sorprendenti e originali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ricalcano le orme di un autoreSeguaci di un famoso capo cineseErmanno il compianto autore di Mistero napoletanoIl Khalil autore de Il ProfetaIl Gianni autore delle Favole al telefono

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Alai

Stai cercando la risposta alla definizione "Un autore cinese"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

A Ancona

I Imola

R C I E T A R O T A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RICATTATORE" RICATTATORE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.