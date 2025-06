Sporca, sudicia nei cruciverba: la soluzione è Lorda

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sporca, sudicia' è 'Lorda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LORDA

Curiosità e Significato di Lorda

Approfondisci la parola di 5 lettere Lorda: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lorda? Lorda indica qualcosa di molto sporco, sudicio o pieno di sporcizia. È un termine colloquiale usato per descrivere superfici, oggetti o ambienti che risultano particolarmente sporchi e trasandati. Quindi, quando si dice che qualcosa è lorda, si sottolinea il suo stato di grande impurità, spesso anche in modo figurato, per indicare una situazione poco chiara o moralmente discutibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sudicia turpeHa la fedina sporcaSe è fresca sporca chi la toccaRimorde se è sporcaMoralmente sudicia

Come si scrive la soluzione Lorda

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sporca, sudicia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

O Otranto

R Roma

D Domodossola

A Ancona

