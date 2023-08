Se è fresca sporca chi la tocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è fresca sporca chi la tocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PITTURA

Significato/Curiosita : Se e fresca sporca chi la tocca

Scossa a lisa. questa, ancora carica di energia elettrica, tocca il dente immerso nella cola e crea così accidentalmente un intero ecosistema. l'ecosistema... Contiene citazioni sulla pittura wikizionario contiene il lemma di dizionario «pittura» wikiversità contiene risorse sulla pittura wikinotizie contiene notizie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Se è fresca sporca chi la tocca : fresca; sporca; tocca; Rinfresca la casa; Il talco rinfresca nte; Ha affresca to Cappella Bardi a Santa Croce; Le racchette per la neve fresca ; Rinfresca rsi le fauci; Indumento destinato a sporca rsi; Misera e sporca abitazione; Per niente sporca ; Un operazione per biancheria molto sporca ; sporca di grasso; Si tocca salendo; La si tocca solo sbarcando; Pochi lo tocca no; Vi si stocca materiale destinato alle fiamme; Chi la tocca s imbratta;

Cerca altre Definizioni