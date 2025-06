Soffocanti per la calura nei cruciverba: la soluzione è Afosi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Soffocanti per la calura' è 'Afosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AFOSI

Curiosità e Significato di Afosi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Afosi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Afosi? AFOSI è un acronimo che indica situazioni soffocanti a causa della calura estiva, come ambienti troppo caldi o afosi. È un modo breve e efficace per descrivere quella sensazione di oppressione e disagio che si prova quando il caldo diventa insopportabile. Insomma, un termine utile per parlare di quei momenti in cui il caldo ci mette alle corde e ci fa desiderare soltanto un po' di frescura.

Come si scrive la soluzione Afosi

Hai trovato la definizione "Soffocanti per la calura" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

F Firenze

O Otranto

S Savona

I Imola

